«مصر أكتوبر»: إسرائيل انتهكت القانون الدولي وارتكبت جرائم ضد الإنسانية

استنكر المهندس أحمد حلمي، القيادي بحزب مصر أكتوبر، القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والجرحى والمصابين من الفلسطينيين، من بينهم عدد كبير من النساء الأطفال، مؤكدا أن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد انتهاكا صريحا لكل المواثيق والقوانين الدولية.

مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف إراقة الدماء

وأضاف في بيان صحفي أن المجتمع الدولي عليه أن يتحرك من أجل وقف دماء الشعب الفسطيني التي تراق، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن استهداف المدنيين الأبرياء الذين لا ذنب لهم، موضحا أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية.

وأشاد بقرار مصر وفلسطين والأردن بإلغاء القمة الرباعية التي كان من المقرر لها أن تعقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان، مشيرا إلى أن قرار إلغاء القمة جاء احتجاجا على الجرائم الغاشمة التي ارتكبها العدو على مستفشى المعمداني في قطاع غزة.

الضغط على إسرائيل

وطالب القيادي بحزب مصر أكتوبر المجتمع الدولي بالضغط على إسرائليل للتوقف عن استهداف المدنيين من الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مصر ستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية، ولن تسمح يوما من الأيام بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني الأعزل من أرضه.