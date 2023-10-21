أستاذ قانون دولي: قمة القاهرة للسلام منصة مهمة لتوحيد جهود العرب لدعم فلسطين

قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح أعمال قمة القاهرة للسلام كانت مهمة، وتتوافق مع قواعد القانون الدولي، وعكست رسالة مصر الداعية إلى تحقيق السلام.

وقال «مهران» في تصريحات لـ«الوطن» إن كلمة الرئيس السيسي أكدت رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسرياً من أرضه أو تصفية القضية الفلسطينية، أو حدوث ذلك على حساب مصر.

مهران: الرئيس السيسي أكد ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي حددت أولويات العمل نحو تحقيق السلام، والتي تبدأ بضرورة وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ثم العودة لمسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس أكدت ضرورة حماية المدنيين وعدم استهدافهم، وكفالة وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مؤكداً ان الكلمة جاءت متسقة تماماً مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين وتؤكد حمايتهم أثناء النزاعات المسلحة.

كما أوضح أن الرئيس أكد التزام مصر بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبادئ احترام السيادة، مشيراً إلى أن مصر تقود الآن الجهود الدولية نحو إيجاد حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

مهران: قمة القاهرة للسلام شكلت منصة لتوحيد الجهود العربية

ولفت مهران إلى أن قمة القاهرة للسلام شكلت منصة مهمة لتوحيد الجهود العربية والإقليمية لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن كلمة الرئيس السيسي حددت بوضوح موقف مصر الرافض للظلم بحق الشعب الفلسطيني، والداعي إلى تحقيق سلام عادل وشامل يلبي تطلعات الشعوب، مضيفاً أن مصر ستواصل نضالها السياسي والدبلوماسي من أجل نصرة القضية الفلسطينية وفقًا للشرعية الدولية حتى تحقيق العدالة والسلام العادل والشامل.