محلل سياسي: قمة القاهرة للسلام أهم حدث عربي يسعى لإنهاء القضية الفلسطينية

أشاد رجا طلب، الكاتب والمحلل السياسي الأردني، بقمة القاهرة للسلام المنعقدة في العاصمة الإدارية، واصفا إياها بأنها أهم حدث عربي يسعى إلى إنهاء القضية الفلسطينية، وأن مصر والأردن هما الطرفان الأكثر تأثيرا على صناع القرار في العالم بشأن موضوع السلام والقضية الفلسطينية، والأكثر تأثيرا أيضًا في كشف المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى جعل القضية الفلسطينية «مهمشة».

فضح الخطاب الإسرائيلي

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأردن ومصر يعملان بشكل حثيث وبتنسيق عميق على فضح الخطاب الإسرائيلي، وقمة القاهرة للسلام الحدث الأهم لجعل العالم ينتبه للقضية الفلسطينية.

جهد مصري من الدرجة الأولى

وتابع: «نحن أمام جهد مصري من الدرجة الأولى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل إعطاء القضية الفلسطينية حقها وشرعيتها المجددة، وإنصافها على المستوى العالم».

وتابع: «العالم سيقف مليًا أمام البيان الختامي الذي سيصدر عن قمة القاهرة للسلام بشأن القضية الفلسطينية».