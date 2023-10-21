محلل سياسي: قمة القاهرة للسلام تواجه مخطط تصفية القضية الفلسطينية

عبّر الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، عن أمله في أن تكون قمة القاهرة للسلام، والتي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبيلا لتخفيف ورفع الظلم عن شعبنا في غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، والذي امتدت إلى 15 يومًا.

دعم أمريكي

وقال «صافي»، خلال تصريحات لـ«الوطن» إن القمة تأتي لتلقي في ظلالها ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من إبادة جماعية ومن عدوان إسرائيلي على المدنيين، إذ وصل عدد الشهداء أكثر من 4 آلاف شهيد والجرحى إلى أكثر من 13 ألف حالة إصابة ونحو ألفين شخص تحت الأنقاض، وفي ظل هذه السياسية التي تقودها إسرائيلي بدعم مالي واستراتيجي ودعم أسلحة دمار شامل من قبل الولايات المتحدة.

قرارات لرفع الظلم

وأضاف «صافي»: «نأمل في رفع الظلم عن شعبنا في غزة، ورفع آلة الحرب التي تريد أن تمحو غزة من على الخريطة من خلال تهجير الأهالي إلى سيناء، وهذا مرفوض من قبل الشعب كما رفضه الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضًا».