فئات غير مسموح لها بالسفر للحج هذا العام.. تعرف عليها

حظرت الضوابط العامة لموسم الحج لهذا العام، سفر بعض المواطنين لأداء مناسك الحج لهذا العام، ووفقا للضوابط العامة المصرية لموسم الحج للعام الهجري 1445، فإنه يحظر تقدم الفئات الآتية من المواطنين للحج وهم:

الفئات المحظور سفرها للحج هذا العام

- من أدى الحج قبل ذلك

- المواطنون أقل من 25 عاما بحلول 1 مارس 2024.

- المواطنون الذين يعانون من حالات السمنة المفرطة المرضية.

- المصابون بالحالات المُتقدمة من ذوي أمراض «القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، الأورام».

-المصابون بالأمراض النفسية وآلزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المُعتمدة.

-السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة من الحمل.

-مرضى الفشل الكُلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى.

- مرضى تَليف الرئة.

-المواطنون غير الحاصلين على الجرعات الأساسية للتطعيم ضد فيروس كورونا (اللقاحـات المعتمدة دولياً) .

حظر تقدم المواطنين إلا لجهة واحدة من الجهات المنظمة للحج

ومن جهته، أوضح علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الضوابط العامة المنظمة للحج المصري هذا العام حظرت على المواطنين التقدم إلا لجهة واحدة من الجهات الـ3 المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج وهي وزارات الداخلية التي تنظم حج القرعة والسياحة والآثار التي تنظم الحج السياحي، والتضامن الاجتماعي التى تنظم حج الجمعيات الأهلية.