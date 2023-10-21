«الأطباء»: تدريب أول دفعة من المتطوعين لدعم مصابي فلسطين الاثنين المقبل

أكد الدكتور خالد أمين زارع، مقرر لجنة «مصر العطاء» بالنقابة العامة للأطباء، الاتفاق مع جمعية الهلال الأحمر المصري على تدريب أول مجموعة أطباء متطوعين للمساعدة الطبية الخاصة بالمرضى الفلسطينيين بعد غد الاثنين، في مقر الجمعية، وذلك بالاشتراك مع عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية.

وأعلن «زارع»، أنه سيتم تدشين فعالية يوم الوفاء قريبا، للتبرع بالدم بالنقابة العامة والفرعيات.

كيفية العمل في الكوارث

وأشار مقرر لجنة «مصر العطاء»إلى أن الدورة التدريبية للأطباء المشاركين ستكون عن كيفية العمل في الكوارث، ليكون الفريق الطبي على أهب الاستعداد عند إتاحة المشاركة في تقديم المساعدات الطبية للمصابين والشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه سيتم تدريب باقي الأطباء تباعاً .

ودعا الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، الأطباء في تخصصات العظام والأطفال والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب والطوارئ والتخدير والنفسية والعصبية للتسجيل في الفريق الطبي الذي يتم إعداده في لجنة «مصر العطاء»، للمشاركة في الدعم الطبي للشعب الفلسطيني.

وأوضح، أنه لتسجيل البيانات يرجى ملء النموذج على الرابط التالي: https://forms.gle/1iCercETTGkn8Hj97.