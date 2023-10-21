«الإسكندرية» تستعد لاستقبال الأمطار بتطهير الشنايش

قالت عزة سعد رئيس حي وسط الإسكندرية، إن أجهزة الحي استعدت لهطول الأمطار المتوقعة بتطهير الشنايش والمطابق وتنظيفها وتجهيزها لاستقبال كميات كبيرة من مياه الأمطار، وسرعة تصريفها لعدم تراكم المياه بالشوارع والميادين، وتتسبب في تعطيل حركة المرور وسير المواطنين، وقد تمت أعمال تطهير الشنايش تحت إشراف المهندسة دعاء عبد الرزاق سكرتير عام الحي.

تطهير الشنايش

وأوضحت «سعد» أن لجنة تطهير الشنايش قامت بمتابعة أعمال إعادة تطهير 65 شنيشة و 25 مطبق بالأماكن التالية: شارع عمر مكرم محطة مصر، شارع عزال، شارع الجوهري الحضرة، الحضرة الجديدة، شارع المفتش الحضرة القبلية، شارع سليمان يسري العطارين، شارع الإسكندر الأكبر محطة الرمل، شارع الدلتا من الترام حتي طريق الجيش، شارع عيس باشا حمدي امبروز، شارع الأعشى الإبراهيمية.

حملة إشغالات

وأشارت عزة سعد إلى أن إدارة إشغال الطريق والإعلانات شنت حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع التالية: شارع زين العابدين، شارع الأبعادية، شارع محرم بك شارع سعد زغلول، ومتابعة التمركزات بميدان محطه مصر وطريق الكورنيش بمشاركة السيد العميد محمد العترة مدير شرطة المرافق وأسفرت الحملة عن التحفظ على 265 حالة إشغال متنوعة و60 من الكاوتش والحواجز الأسمنتية.