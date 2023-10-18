لليوم الرابع.. إقبال على التبرع بالدم لمصابي غزة في جامعة المنصورة

تنظم جامعة المنصورة حملة تبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، وذلك لليوم الرابع على التوالي، بإشراف أسرة «طلاب من أجل مصر»، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية في المنصورة.

دعم فوري لمصابي غزة

وقال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن حملة أسبوع التبرع بالدم لدعم أشقائنا الفلسطينيين، تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف تداعيات الأحداث الأخيرة التي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا والمصابين.

وقال محمد مجاهد، منسق في أسرة طلاب من أجل مصر في جامعة المنصورة، لـ«الوطن»، إن الحملة تعمل على مدار أسبوع كامل، وستنتهي يوم الخميس المقبل، مشيرا إلى وجود 3 نقاط للتبرع، واحدة أمام بوابة البارون الرئيسة للجامعة، والأخرى عند القرية الأولمبية، والثالثة عند بوابة توشكى، حيث يبدأ التبرع من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا.