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إقبال كبير من طلاب جامعة المنصورة على التبرع بالدم لدعم الفلسطينيين

كتب:

ريهام مصطفى
04:39 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
جامعة المنصورة تنظم حملة أسبوع التبرع بالدم

جامعة المنصورة تنظم حملة أسبوع التبرع بالدم

تنظم جامعة المنصورة حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية بالمنصورة.

تنظيم حملة أسبوع للتبرع بالدم بجامعة المنصورة لدعم فلسطين

قال إبراهيم محمد، طالب بكلية حقوق المنصورة، إنه تبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين، عندما علم بالحملة التي نظمتها جامعة المنصورة ، مؤكدا أنه لم أتردد للحظة واحدة في تقديم يد العون لأشقائنا.

وأضاف زكي رفاعي، طالب بحقوق المنصورة وعضو في أسر طلاب من أجل مصر، جئت اليوم من أجل التبرع بالدم لإخوتنا في فلسطين التي شهدت أحداثا إجرامية ودامية لافتا إلى أن هناك إقبالا كثيفا من قبل الطلاب والمواطنين والراغبين في التبرع الشعب المصري والفلسطيني جميعهم يد واحدة والمعروف عن مصر منذ قديم الأزل بأنها لم تتخلى عن القضية الفلسطينية، ونعم لقرارات الدولة المصرية من أجل مصلحة مصر وفلسطين معا.

 

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