وقفة لطلاب جامعة المنصورة للتنديد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي (صور)

نظم طلاب جامعة المنصورة، من مختلف الكليات، وقفة للتنديد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ودعم تصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفسطينيين إلى سيناء.

وقفة في جامعة المنصورة لدعم فلسطين

وجاءت الوقفة جاءت بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد عدد كبير من الشباب وكبار السن والنساء والأطفال، إذ ارتفعت حصيلة الضحايا لأكثر من 810 شهداء، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في غزة.

واحتشد العديد من الطلاب وأطلقوا هتافات «بالروح بالدم نفديك يا أقصى»، و«يا فلسطين يا فلسطين.. إحنا معاكي ليوم الدين»، و«الله يا الله قف بجانب فلسطين».

وأطلقت جامعة المنصورة، خلال الأيام الماضية، حملات التبرع بالدم من أجل دعم المصابين في غزة.