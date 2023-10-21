في ذكرى ميلاده.. حسن الأسمر نجم غنائي ذيع صيته بالتمثيل

تحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب حسن الأسمر، وتميز بصوته القوي الذي جعله من أكثر الأصوات الشعبية تميزا في فترتي الثمانينيات والتسعينيات، بما حققه من انتشار واسع، سواء على مستوى الأغنيات أو الحفلات وحتى التمثيل كمطرب في الأفلام والأعمال الدرامية.

ويرصد «الوطن» أبرز الأعمال التمثيلية التي قدمها طوال مشواره، حيث تخطت الـ50 فيلم ومسلسل، فضلا عن العروض المسرحية.

مسرحيات حسن الأسمر

بدأ حسن الأسمر التمثيل من خلال خشبة المسرح التي قدم عليها عشرات الأعمال الفنية، بدأت بـ«لا يا سي ذكي»، التي شاركه في بطولتها كل من أحمد آدم، ميمي جمال، أحمد عقل، نعيم عيسى، وفاء مكي، يسرية السيد، فاتن شعبان، كما قدم مسرحية زمن العجايب من إخراج أشرف زكي، بطولة حنان ترك، محمد رياد، ماهر عصام، فؤاد خليل، رجاء الجداوي، محمد الصاوي.

كما قدم على المسرح أيضا، مسرحية «رحلة لذيذة جدا»، مع كل من رامز جلال، فؤاد خليل، ميمي جمال، حنان شوقي، كما قدم على خشبة المسرح كل من «الحق عليا أنا»، «أنا عايزة مليونير»، «ألعب غيرها»، «الكنز في البدروم»، «الجرئ والمليونير»، «الخواف»، كما قدم آخر مسرحياته مع سعيد صالح عام 2002، وشارك معهم كل من شمس، محمد محمود، محمود عامر، وائل علي.

أعمال تمثيلية غنى بها حسن الأسمر

كما شارك الأسمر بالغناء في عدد من الأعمال، من بينها «عائلة الحاج متولي» مع نور الشريف وماجدة زكي وغادة عبد الرازق، كما شارك في أفلام، طابونة حمزة، لست مجرما، تل العقارب، الراقصة والحانوتي، بهوات آخر زمن، بوابة إبليس، رشة جريئة.

وشارك حسن الأسمر في عدد من المسلسلات، من بينها «أسمهان»، «قمر»، «نعتذر عن هذا الحلم»، «أوراق مصرية، «الؤلؤ المنثور»، «جحا المصري»، «معاش مبكر»، «أرابيسك» وغيرها من الأعمال.