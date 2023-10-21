نائب بالشيوخ: قمة القاهرة للسلام تهدف إلى إعادة الزخم العالمي للقضية الفلسطينية

أشاد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بقمة القاهرة للسلام، والتي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة دولية وإقليمية، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة العدوان الإسرائيلي المحتل على المدنيين الفلسطينيين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين، مضيفا أنها جاءت في توقيت مهم للغاية وفى ظل تصاعد الأزمة.

التصدي لمحاولة تهجير الفلسطينيين

وأكد في بيان صحفي أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وكذلك تتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بجانب أنها تعمل بتنسيق مشترك مع أطراف فاعلة في المشهد الإقليمي والدولي، من أجل تنسيق الجهود الدولية، وبحث السبل الممكنة لإنهاء التصعيد الحالى واستعادة آفاق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي للوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية بما يحفظ حقوق الفلسطينيين في دولتهم.

وأوضح أن دعوة مصر لدول العالم لحضور هذه القمة هدفها إعادة الزخم العالمي للقضية الفلسطينية، بعد تهميش دام لعدة عقود نتيجة عدم قبول الجانب الإسرائيلي بالحل التفاوضي القائم على تفعيل عملية الشرق في الأوسط على أساس حل الدولتين.

المساعدات الإنسانية

ولفت إلى حرص مصر على استمرار تدفق المساعدات الموجهة لقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية المكدسة لتوزيعها بالقطاع، وأن يكون وصول المساعدات دائمًا ومتواصلًا ودون انقطاع، مشيرا إلى أن البداية كانت اليوم إذ جرى دخول 20 شاحنة عبر معبر رفح البري ، بجانب أن مصر تشدد على ضرورة وقف إطلاق النار فورا والعمل على التهدئة.