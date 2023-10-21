وزير الأوقاف: الرئيس السيسي أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه أكد بقمة القاهرة للسلام التي تعقد اليوم، للعالم على سيادة مصر على كل شبر من أرضها، كما أشاد بإعادة الرئيس السيسي القضية الفلسطينية للواجهة وكشف للعالم غطرسة إسرائيل وتجاوزها في الاعتداء والقتل والحصار الآثم.

قمة القاهرة للسلام

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، أعمال قمة القاهرة للسلام 2023 المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور دولي واسع، وشارك الاتحاد الأوروبي في قمة القاهرة للسلام، والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل بحث القضية الفلسطينية، ويؤكد الاتحاد الأوروبي ضرورة احترام القانون الدولي ويدين العنف، كما يقدم دعمًا ماليا وينفذ مشروعات في المدن الفلسطينية.

أعمال قمة القاهرة للسلام

وتناقش قمة القاهرة للسلام عمليات السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود.