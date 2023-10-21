وكيل «تشريعية النواب»: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية

قال النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في افتتاح قمة السلام بالقاهرة، جاءت معبرة عن إرادة الشعب المصري فردًا فردًا، وجاءت برؤية واضحة لا تقبل التأويل بأن الحل لما يجري في قطاع غزة لا يجب أن يكون بتصفية القضية الفلسطينية بالتهجير، وأن مصر لم ولن تسمح مصر بتصفية القضية، وإنما يكون حلها عن طريق السلام القائم على العدل وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

الرئيس السيسي أكد أهمية حل الدولتين

وأضاف «الطماوي» أن الرئيس السيسي أكد أهمية حل الدولتين، وحذر من أن استمرار الوضع الحالي يهدد المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

السيسي حدد آليات للحل السريع

وأكد النائب إيهاب الطماوي أن الرئيس حدد آليات و مراحل للحل السريع ألا وهي إدخال المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة والتهدئة للأعمال الجارية في فلسطين والعودة للمفاوضات التي تؤكد قيام دولة فلسطين المستقلة على أراضيها التاريخية.

و شدد النائب على أن الرئيس السيسي أشار بوضوح لحجم التكلفة التي تحملتها مصر مقابل حفاظها ودعمها للسلام في المنطقة.