أستاذ علوم سياسية: قمة القاهرة للسلام تعكس حرص مصر على حل القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن قمة القاهرة للسلام تعكس دعم مصر الكبير إلى فلسطين، ومحاولتها احتواء الموقف وإيقاف التصعيد، بجانب الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في ظل الدعم غير المسبوق والمطلق من القوى الأمريكية للجانب الإسرائيلي.

تحرك مصري سريع من أجل غزة

وأضاف «عبد العظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القمة نتيجة لتحرك مصري واعٍ وواضح وسريع، عكس القدرة المصرية للتعبئة الدولية للتعامل مع الأمر بمشاركات واسعة دولية وإقليمية كإيطاليا وقبرص وعدد من الدول العربية والأفريقية.

حل الوضع المتأزم في غزة

ونوه بأن القمة انعكاس لحرص مصر على حل الوضع المتأزم في غزة في ظل صراع وحصار مُحكم تقوم به إسرائيل بدعم أمريكي، مؤكدا أن القمة من المقرر أن تسهم في وضع عدد من المحددات في حل القضية الفلسطينية ووضع القوى الدولية أمام مسئولية الوضع غير الإنساني في غزة، كما أن القمة هي دعوة لأطراف الحوار لإيقاف إطلاق النار والتهدئة وتبادل الأسرى، ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط.