رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هزة أرضية بقوة 3.6 درجة تضرب المغرب

كتب:

حسن رمضان
03:40 م | السبت 21 أكتوبر 2023
قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، أن هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت المغرب بعمق 10 كيلومترات.

بؤرة هزة المغرب على مسافة 86 كيلومترا من مدينة مراكش

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت المغرب، على مسافة 86 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي مدينة مراكش الواقعة غرب البلاد.

كما أضافت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت المغرب على مسافة 59 كيلومترا جنوب غرب أوكايمدن.

وشهد المغرب في 8 سبتمبر الماضي، زلزالا بلغت قوته 6.8 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية، ما أسفر عن سقوط أكثر من 6 آلاف ما بين قتيل ومصاب، كما ألحق الزلزال أضرارا بنحو 2930 قرية وتضرر ما لا يقل عن 59674 منزلا 32% من هذه المنازل انهار بالكامل.

اقرأ المزيد:

عاجل.. هزة أرضية جديدة تضرب المغرب بعمق 10 كيلومترات

هزة أرضية تضرب المغرب.. قوتها 3.4 درجة بعمق 10 كيلومترات

هزة أرضية جديدة تضرب المغرب.. بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر

هزة أرضية تضرب المغرب بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر
بقلم حسن رمضان