أشرف زكي عن قمة «القاهرة للسلام»: مصر في مقدمة الدول الداعمة لفلسطين

تلتفت أنظار العالم بأجمعه لمصر وذلك بعد جمعها زعماء وملوك العالم بقمة «القاهرة للسلام»، بمشاركة حوالي 31 دولة و3 منظمات عالمية، وذلك من أجل وضع حل شامل للقضية الفلسطينية.

وأشاد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بالخطى التي تخطيها مصر في القضية الفلسطينية وقيادتها للعالم بأكمله، وأن المصريين كلهم على قلب رجل واحد وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده الكبيرة، قائلا: «بالنيابة عن جميع فناني مصر يحب أن أشكره على كل ما يقدمه لحل القضية الفلسطينية».

مواقف مصر للدفاع عن القضية الفلسطينية

وأضاف أشرف زكي لــ«الوطن» أن موقف مصر دائما رائد للدفاع عن الأمن القومي والقضية الفلسطينية، وأن مصر دائما في مقدمة الدول الداعمة، موجهًا الشكر للجهود المصرية أيضًا على دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وكان أشرف زكي تواجد مع وفد من الفنانين مساء أمس أمام معبر رفح، ورافقه كل من سامح بسيوني، سامح حسين، منير مكرم، عزوز عادل، ميدو عادل، أشرف طلبة، في انتظار دخول المساعدات إلى قطاع غزة.