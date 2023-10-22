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أسعار الذهب اليوم الأحد 22-10-2023 في محال الصاغة.. تراجع جديد

كتب:

محمد سيف
07:58 ص | الأحد 22 أكتوبر 2023
الذهب

الذهب

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد 22-10-2023، في بداية التعاملات الصباحية داخل محلات الصاغة، إذ وصلت قيمة الانخفاض إلى 10 جنيهات بالنسبة لجرام 21 الأكثر مبيعًا في الأوساط الشعبية. 

 «الوطن» ترصد أسعار الذهب اليوم الأحد 22-10-2023، في بداية التعاملات، التي جاءت على النحو التالي: 

سعر جرام الذهب عيار 21

 - يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 2425 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 24

 - وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة، 2771 جنيها للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 18

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلى 2079 جنيهًا للشراء. 

أسعار الذهب في مصر

 - يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1617 جنيهًا. 

- وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 1386 جنيهًا. 

سعر جنيه الذهب 

- وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية، تراجع ليسجل 19 ألفًا و400 جنيها. 

سعر الذهب عالميًا

- بلغ سعر الأونصة 1891 دولارًا 

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بقلم محمد سيف