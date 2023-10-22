أسعار الذهب اليوم الأحد 22-10-2023 في محال الصاغة.. تراجع جديد

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد 22-10-2023، في بداية التعاملات الصباحية داخل محلات الصاغة، إذ وصلت قيمة الانخفاض إلى 10 جنيهات بالنسبة لجرام 21 الأكثر مبيعًا في الأوساط الشعبية.

«الوطن» ترصد أسعار الذهب اليوم الأحد 22-10-2023، في بداية التعاملات، التي جاءت على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 2425 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة، 2771 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلى 2079 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في مصر

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1617 جنيهًا.

- وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 1386 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

- وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية، تراجع ليسجل 19 ألفًا و400 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

- بلغ سعر الأونصة 1891 دولارًا