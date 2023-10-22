أسعار الذهب اليوم الأحد 22-10-2023 في محال الصاغة.. تراجع جديد
كتب:
محمد سيف
07:58 ص | الأحد 22 أكتوبر 2023
الذهب
أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد 22-10-2023، في بداية التعاملات الصباحية داخل محلات الصاغة، إذ وصلت قيمة الانخفاض إلى 10 جنيهات بالنسبة لجرام 21 الأكثر مبيعًا في الأوساط الشعبية.
«الوطن» ترصد أسعار الذهب اليوم الأحد 22-10-2023، في بداية التعاملات، التي جاءت على النحو التالي:
سعر جرام الذهب عيار 21
- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 2425 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 24
- وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة، 2771 جنيها للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 18
- ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلى 2079 جنيهًا للشراء.
أسعار الذهب في مصر
- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1617 جنيهًا.
- وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 1386 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب
- وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية، تراجع ليسجل 19 ألفًا و400 جنيها.
سعر الذهب عالميًا
- بلغ سعر الأونصة 1891 دولارًا