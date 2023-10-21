سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما اليوم السبت 21-10-2023

سجل سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 21-10-2023 نحو 149 ألفا و575 جنيها للسبيكة الذهب عيار 24 بوزن 50 جراما، وفق ما أعلنته شركة بي تي سي، حيث يتم رد 12 جنيها من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع، شرط عدم فتح الغلاف، وحال فتحه يتم رد 10 جنيهات من المصنعية فقط دون دمغة.

وزن سبيكة الذهب

ويختلف سعر سبيكة الذهب حسب الوزن، حيث يبدأ وزن السبيكة من 10 جرامات وتصل إلى 1000 جرام تقريبا، وسجل سعر السبيكة وزن 50 جراما نحو 149 ألفا و575 جنيها للسبيكة.

سعر الجنيه الذهب

وفقد الجنيه الذهب نحو 80 جنيها من قيمته خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ بلغ سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم السبت نحو 19 ألفا و400 جنيه مقابل 19 ألفا و480 جنيها في تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت، نحو 2425 جنيهًا للشراء لعيار 21، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات اليوم 2771 جنيهًا للشراء، مقابل 2783 جنيهًا في تعاملات أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2079 جنيها للشراء، مقابل 2087 جنيها في تعاملات أمس، بتراجع نحو 8 جنيهات.