مصطفى الفقي: كلمة الرئيس السيسي في قمة السلام قوية ومتوازنة

أشاد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي والمدير السابق لمكتبة الإسكندرية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها اليوم في افتتاح أعمال قمة القاهرة للسلام 2023، والمنعقدة بالعاصمة الإدارية من أجل تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف «الفقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كلمة الرئيس السيسي حاسمة وقوية وواضحة ومتوازنة، ورسالة لكل الأطراف بأن مصر لن تتخلى عن دورها الوطني في دعم الفلسطينيين.

قمة القاهرة للسلام تؤكد الدور المحوري والمركزي لمصر

وأشار إلى أن إقامة قمة القاهرة للسلام 2023 في هذا التوقيت تؤكد الدور المحوري والمركزي لمصر، وأنها تظل دائما عمود الخيمة في المنطقة العربية والإفريقية والشرق الأوسط ولا يمكن أن تحل محلها دولة أخرى في إيجاد المفاتيح لكل المشكلات الكبرى في المنطقة عموما.

مصر تدين استهداف المدنيين

وأكد الرئيس في كلمته بالجلسة الافتتاحة لقمة القاهرة للسلام اليوم، أن مصر تدين استهداف المدنيين وترفض أن يقف العالم متفرجا أمام كارثة إنسانية في غزة ولن نسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين، مشددا على أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبداً.