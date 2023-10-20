النبوي: قمة القاهرة للسلام تضع القضية الفلسطينية في واجهة المشكلات العالمية

أشاد الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة السابق، المتخصص في الشأن الفلسطيني، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة قمة مصر الدولية للسلام غدا، تضامنا مع فلسطين، مشيدا بالجهود المصرية المتتابعة في دعم فلسطين، مؤكدا أن استضافة مصر للقمة يضع القضية الفلسطينية في واجهة المشكلات العالمية.

القيادية المصرية تمتلك رؤية ثاقبة

وأضاف النبوي، في تصريحاته لـ«الوطن» الأيام الماضية كانت فارقة في الأحداث ودلت على أن القيادية المصرية تمتلك رؤية ثاقبة، في إن تدعو سريعا لعقد قمة عالمية للنظر في مستجدات القضية الفلسطينية.

وأكمل: «رأينا جميع ردود الفعل العالمية والتي تتجه نحو تأييد إسرائيل ودعمها، والمتمثلة الزيارات المتوالية من أكبر القيادات في العالم ومن بينها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقيادات فرنسا وألمانيا، وهو ما يعني أن القضية الفلسطينية كانت في النزع الأخير، وأن ما حدث في 7 أكتوبر الجاري وضعها في الواجهة، لذلك كان على مصر أن تتحرك سريعا لتكما بقاء هذه القضية في واجهة المشكلات العالمية والبحث لها عن حل طبقا لمقررات الشرعية الدولية.

أهمية عقد القمة العالمية

وأكد على أهمية عقد القمة العالمية المقرر انطلاقها غدا بالعاصمة الإدارية، حيث يضع القضية الفلسطينية على طاولة التفاوض، وبمشاركة أطراف دولية، ويناقش المخاطر العالمية التي من الممكن أن تحدث جراء تصعيد الأحداث، والتي قد تتسبب في حرب إقليمية قد تمتد إلى حرب عالمية ثالثة.

وتنطلق القمة العالمية للسلام 2023 استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضامنا مع فلسطين، من أجل مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والآراضي الفلسطينية المحتلة، ومن المقرر أن تشارك بها العديد من الدول والمنظمات الدولية من بينها الأمم المتحدة.