السيسي وزعماء العالم المشاركون في قمة السلام بالعاصمة الإدارية (صور)

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش قمة السلام المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، زعماء الدول المشاركين في القمة، وأجرى أحاديث جانبيه معهم، وهم كما يلي.

- الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

- الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن.

- حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

- تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر الشيخ.

- محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة.

‭‭‭‭‭‭‭‭‭-‬‬‬‬‬‬‬‬‬ الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ولي عهد الكويت.

- رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

- رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث.

- رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

- الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس.

- رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا.

- وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

- وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

- وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.

- وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا.

- وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.

- وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيداه.

- نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف.

- مبعوث الصين لقضايا السلام في الشرق الأوسط تشاي جيون.

- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

- رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

- مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.