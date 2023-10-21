رئيس «اتصالات النواب»: كلمة الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام خاطبت ضمير العالم

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قمة القاهرة للسلام الذي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية، الأهم في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث حظى بمشاركة دولية واسعة ممثلة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، فضلا عن حضور 33 دولة، حيث أصبحت مصر صوت السلام العالمي باستضافة هذا الحشد الدولي الكبير.

نجاح مصر في تنظيم القمة

وأشاد «بدوي» في بيان له اليوم، ينجاح مصر الباهر في تنظيم القمة شكلا ومضمونا، وهو أمر ظهر بجلاء خلال ردود الأفعال العالمية على القمة.

القمة خاطبت ضمير العالم

ثمن النائب ما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح قمة القاهرة للسلام، مشيرا إلى أنها حملت رسائل مهمة للغاية، وخاطبت ضمير العالم بشأن حماية المدنيين دون تمييز.

وحسمت كلمة الرئيس بشكل واضح لا يقبل اللبس أو التأويل، حينما أكد أمام العالم أجمع، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل، لن يحدث على حساب مصر أبدا، وأن مصر تدين بقوة ترويع الآمنيين، وتعبر عن دهشتها من وقوف العالم صامتا تجاه أزمة إنسانية يتعرض لها 2.5 مليون فلسطيني في غزة وسط صمت المجتمع الدولي، وأن مصر لم ولن تألو جهدا لإيصال المساعدات لغزة.

وأوضح أن كلمات الرئيس السيسي أمام القمة، عبّرت بشكل واضح عن الدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، بعيدا عن الشعارات أو العبارات الرنانة، مؤكدا أن الحل الوحيد هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في دولة مستقلة.