جامعة بنها تطلق قافلة طبية لطلاب المدارس في كفر عابد بمدينة طوخ

أطلقت جامعة بنها المرحلة الثانية من القوافل الطبية لطلاب المدارس بقرية كفر عابد في مركز طوخ، في إطار مبادرة «إحنا معاك»، والتي أطلقتها الجامعة لرعاية الأسرة المصرية.

قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون

ونظمت جامعة بنها قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بمدرسة العلا الإعدادية المشتركة بكفر عابد، والتي أسفرت عن توقيع الكشف على 400 طالب، وإجراء كشف نظارة لـ64 طالبا بالمدرسة، وعمل 19 نظارة، وتحويل 10 حالات أخرى للعلاج برمد المستشفى الجامعي.

مبادرة «إحنا معاك»

يذكر أن مبادرة «إحنا معاك» أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها فى قرية كفر عابد دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية بمشاركة 10 كليات على مستوى الجامعة ومركز دعم الابتكار وريادة الأعمال، وجارى تنظيمها فى باقى القرى حيث تستمر لمدة 3 أشهر.

وتشمل المبادرة رعاية للأسرة المصرية من كل النواحي الصحية والتثقيفية، ومحو الأمية عن طريق عمل استبيانات للتعرف على متطلبات أهالي القرية، إضافة إلى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال وذلك لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة.