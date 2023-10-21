رئيس «الاتحاد الديمقراطي»: مصر نجحت في تنظيم قمة القاهرة للسلام على أكمل وجه

أشاد حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح قمة القاهرة للسلام، ودعم القضية الفلسطينية التي شدد فيها الرئيس السيسي على الرفض القاطع لتهجير فلسطيني غزة، معتبرا أن التهجير يعني تصفية القضية للفلسطينية وإنهاؤها.

وأكد رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حل القضية الفلسطينية ليس بالتهجير وإنما بالعدل، مشيدا بتأكيد الرئيس السيسي أنه يجب العمل على عدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة إقليميًا ودوليًا، وكذلك تأكيده على ضرورة إحياء الأفق السياسي، ووضع خارطة طريق تنتهي بإقرار السلام العادل والشامل، ويجب دعم السلطة الفلسطينية.

مصر نجحت في تنظيم قمة القاهرة للسلام

وطالب الرئيس السيسي خلال قمة القاهرة للسلام اليوم، بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، والعمل على إقرار السلام العادل والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف، وهو ما أشاد به رئيس الحزب، مؤكدًا أن مصر نجحت في تنظيم مؤتمر قمة القاهرة للسلام على أكمل وجه، وأكدت للعالم أنها دولة لها مركزها ومكانتها في الشرق الأوسط والعالم.