حزب الاتحاد الديمقراطي يشيد بقرارات الرئيس: خطوات للتنمية الشاملة

قال الدكتور حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولى زمام الأمور في مصر في فترة صعبة، إذ كانت بعيدة تماما عن القارة الأفريقية والعالم الخارجي بشكل عام، حتى خطى الرئيس خطوات تنمية شاملة نحو الجمهورية الجديدة، وبدأ بتطوير العلاقات مع دول القارة السمراء.

ترك: بدأنا في التنمية الشاملة بخطوات غير مسبوقة

وأضاف «ترك»، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي كذلك عمل على تنويع مصادر السلاح، حتى باتت تمتلك أنواع مختلفة من الأسلحة من مختلف الدول العالمية، «بالتوازي مع ذلك بدأنا في التنمية الشاملة بطفرات وإأنجازات غير مسبوقه».

واستطرد: «العالم كله كان يعاني من أزمات كورونا وروسيا وأوكرانيا، لكن أحنا ماشيين على خطواتنا في التنمية عبر المستشفيات المقامه على أحدث طراز وبأحدث التقنيات العالمية، وفيه اهتمام بالعلم والثقافة مع إنشاء مدارس خاصة بالمتفوقين، وعملنا تنمية شاملة لم نشهدها على مدار تاريخنا».