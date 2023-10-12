حزب الاتحاد الديمقراطي: مصر تبذل جهودا جبارة من أجل الحفاظ على حقوق أشقائها

ثمن حزب الاتحاد الديمقراطي كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ألقاها، اليوم، بمناسبة تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية، حيث عرض الرئيس رؤية مصر العادلة في سعيها الدائم والواضح للسلام، لأنه الطريق الوحيد لاستقرار دول المنطقة العربية.

وأكد حسن ترك، رئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي، أن الرئيس كان واضحًا عندما أكد على أن مصر دائمًا داعمة للأشقاء في فلسطين الغالية، وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية، وبناء دولته المستقلة على حدود 1967، كما كان واضحًا عندما أكد على ضرورة بناء السلام، وأن مصر تهتم بأن تكون في صدارة الدفاع عن الأمة العربية وتقدم التضحيات من أجل الحق العربي.

وأوضح ترك أن مصر دائمًا تبذل جهودا جبارة من أجل الحفاظ على حقوق أشقائها العرب، والدفاع عنها، وأن مصر دائما لم تخذل القضية الفلسطينية، وأنها دفعت دماء أبنائها دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأكد رئيس الحزب بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر دائمًا وأبدًا تضع القضية الفلسطينية نصب عينيها، ولا ننسى مبادرة الرئيس السيسي عندما تبرع بمبلغ خمسمائة مليون دولار من أجل إعادة إعمار غزة.