السيسي يشكر المشاركين في قمة القاهرة للسلام: كلماتهم عكست إداركهم بأزمة فلسطين

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر للوفود المشاركة في قمة القاهرة للسلام، المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، على كلماتهم التي تعكس الإدراك العميق للأزمة الراهنة والحرص الواضح على اتخاذ ما يلزم لاحتواء تداعياتها، وتضافر الجهود للوقاية من تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية الجسيمة.

انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة

وأعلن الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انتهاء الجلسة الافتتاحية، على أن تستأنف الاجتماعات بعد 30 دقيقة من الآن.