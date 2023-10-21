رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

السيسي يشكر المشاركين في قمة القاهرة للسلام: كلماتهم عكست إداركهم بأزمة فلسطين

كتب:

نرمين عفيفي
03:13 م | السبت 21 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر للوفود المشاركة في قمة القاهرة للسلام، المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، على كلماتهم التي تعكس الإدراك العميق للأزمة الراهنة والحرص الواضح على اتخاذ ما يلزم لاحتواء تداعياتها، وتضافر الجهود للوقاية من تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية الجسيمة.

انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة

وأعلن الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انتهاء الجلسة الافتتاحية، على أن تستأنف الاجتماعات بعد 30 دقيقة من الآن.

اقرأ المزيد:

وزير الأوقاف: الرئيس السيسي أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة

باحث: كلمة الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام تعكس إرادة الشعب المصري

«حقوق الإنسان» بالشيوخ تشيد بدخول المساعدات إلى غزة: السيسي يتعامل بحكمة

«حماة الوطن»: الرئيس السيسي وضع العالم أمام مسئولياته لحل الأزمة الفلسطينية

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تنشر أبرز تصريحاته بقمة القاهرة للسلام
بقلم نرمين عفيفي