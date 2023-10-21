هاني رمزي عن قمة القاهرة للسلام: مصر دائما رائدة في مساعدة الفلسطينيين

أعرب الفنان هاني رمزي، عن فخره بالقيادة المصرية الحكيمة في رصانتها في التعامل مع القضية الفلسطينية، وكونها دائما داعمة لأشقائها من الدول، مؤكدا أن فتح معبر رفح ودخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين يجب أن يجعل كل مصري سعيد للغاية.

وعن قمة القاهرة للسلام، قال إن مصر دائما رائدة ودائما جامعة للدول من أجل السلام، ومن أجل إيجاد حلول، وهي دائما صاحبة قرار وريادة في المنطقة بفضل الإدارة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قمة القاهرة للسلام

وتعد هذه القمة فرصة مهمة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون؛ بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.