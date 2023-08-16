«راعي مصر» تنظم حفلها السنوي في أمريكا بحضور هاني رمزي ونيللي كريم

نظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية، حفلها السنوي بولايتي نيويورك ونيو جيرسي بأمريكا، وذلك بحضور مندوب القنصلية العامة المصرية بنيويورك والمستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، الدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، والفنان هاني رمزي والفنانة نيللي كريم.

حضر الحفل أكثر من 500 شخص من المصريين المقيمين والعاملين بالخارج وبالتحديد في الولايات المتحده الأمريكية، إذ يخصص عائد الحفل كاملًا والتبرعات لخدمة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالقرى والنجوع الفقيرة، وﻟﻤﺴﺎﻋدة الفقراء والمرضى وتدعم قطاع القوافل الطبية لعلاج غير القادرين على الوصول إلى عناية طبية مناسبة نظرًا للبعد الجغرافي والتكاليف الباهظه للعلاج.

من جانبه، قال خالد منتصر، إن المصريين في الخارج هم بترول الدولة المصرية، ولا أخجل أن أقول إني تعلمت الخدمة الحقيقية عن طريق خدمات راعي مصر، لافتا إلى أن عالم طب مصري مخترع دواء السوفالدي لعلاج مرض الكبد الوبائي بسبب الفيروس C هو السبب في تخصيص الدواء بسعر زهيد لأهل بلده مصر.

إيهاب رمزي: الرئيس السيسي يحرص على الاهتمام بنشاط مؤسسات المجتمع المدني

وقال إيهاب رمزي، إن الرئيس السيسي يحرص على الاهتمام بنشاط مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة التحديات الطبية والاقتصادية، والدولة المصرية تدعم عمل مؤسسة راعي مصر في مساعدة المواطنين الأكثر احتياجا من النواحي الطبية والاجتماعية والدراسية والاقتصادية.

وأوضحت نيللي كريم: نشأت في أسرة بسيطة والريف المصري هو مشهد مألوف بالنسبة لي، استجبت فورا لدعوة راعي مصر لحضور حفلها السنوي في نيويورك ونيوجيرسي، والتعليم مهمم جدا لتحقيق أحلام الأطفال الذين سيصبحون مكونات ناجحة في المجتمع مستقبلا.

وقال هاني رمزي: السعادة الحقيقية هي رسم البهجة على وجه الآخرين، والفنان له مسؤولية اجتماعية تجاه الوطن بجانب الفن والنجومية، ومساعدة المحتاجين هي أولوية.

أمير رمزي: تحديات اليوم هي زيادة متطلبات الخدمة عن حجم التبرعات

وقال أمير رمزي، إن تحديات اليوم هي زيادة متطلبات الخدمة عن حجم التبرعات، وأعضاء مجلس إدارته الموسسة هم متبرعين بوقتهم وشغلهم و 93.5% من التبرعات تصل إلى المخدوم بشكل كامل، والشباب والمتطوعين هم محور أساسي في دعم الخدمة وتوسيع نطاق الوصول إلى المخدومين، وهناك 28 عيادة متنقلة وصلت إلى أبعد نقط في مصر وإلى القوى والنجوع والمناطق العشوائية، وآلاف الطلاب يتم رعايته في المصاريف الدراسية وغيرها من الدعم المادي خلال الفترة الدراسية.

وقال مايكل مورجان: «لمست بشكل مباشر الدعم الاجتماعي والمادي والنفسي للأرامل والأيتام، وقبول الآخر هن أهم معتقدات القائمين على مؤسسة راعي مصر، وبناء النفوس أهم عمل وجهة نظري، ومن 27 عاما قابلت أغنى رجل في العالم بجامعة القاهرة كان يملك فقط».