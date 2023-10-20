عوامل يمكن أن تساعد في إنجاح قمة القاهرة للسلام.. تعرف عليها

استمرارًا للجهود الدبلوماسية المصرية الحثيقة لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المتواصل منذ أسبوعين، تنعقد قمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور قادة وزعماء عدد كبير من دول العالم بهدف التوصل إلى آلية فعالة لوقف إطلاق النار وإنقاذ المساعدات الإنسانية لسكان غزة دون شروط.

وتتمثل العوامل التي يمكن أن تساعد في إنجاح القمة والتوصل إلى المخرجات المأمولة تتمثل في النقاط التالية:

استمرار مصر في اتصالاتها الدبلوماسية مع أكبر عدد من دول العالم لبحث جهود التهدئة والضغط المتواصل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ومنع تصفية القضية الفلسطينية.

محاولة كل من روسيا والبرازيل تمرير مشروعي قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، حظي مشروع القرار البرازيلي بموافقة 12 عضوا من بين 15 واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض فيتو لوقف تمرير القرار ما يعني أن دول العالم أصبحت في اتجاه داعم لمراعاه الوضع الإنساني في غزة، والولايات المتحدة وإسرائيل في اتجاه يسمح باستمرار التصعيد ضد المدنيين.

تأكيد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي بلجوئها للعقاب الجماعي وتهجير الفلسطينيين قسرا، ما يؤكد أن مخرجات القمة التي يشارك فيها أنطونيو جوتيرش سوف تشدد على كل ما يؤدي للتهدئة والعودة للمسار التفاوضي السلمي وهو نفس الموقف المصري الداعم لحقوق الفلسطينيين.