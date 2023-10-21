أستاذ علوم سياسية: قمة القاهرة أكدت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن قمة القاهرة للسلام كانت ضرورية لمساعدة الأشقاء في فلسطين، نتيجة تعرضهم للعدوان الإسرائيلي منذ نحو أسبوعين، مشيرا إلى أن حضور قادة وزعماء العالم إلى مصر للمشاركة دليل على ثقل مصر في المنطقة.

ولفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن القمة ساهمت في تحقيق عدد من النقاط الإيجابية، منها قدرة مصر على تصويب مسار بوصلة القضية الفلسطينية، وإعادة تقديم القضية الفلسطينية للوجهة الدولية مرة أخرى، والتأكيد على ثوابت التعامل مع الملف الفلسطيني.

حق فلسطين في إقامة دولة مستقلة

أضاف أستاذ العلوم السياسية، أن القمة دعت إلى إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي التي تتمثل في وقف إطلاق النار، ورفض إجراء عمليات الترحيل، لافتا إلى أن ما جرى في قمة القاهرة للسلام مهم، وسيليه عدة توابع وخطوات، لأن كل رؤساء الدول أكدوا ضرورة وقف إطلاق النار ورفض موضوع التهجير، والتأكيد على حق فلسطين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

وأكد «فهمي»، أن كلمة الرئيس السيسي في القمة، تؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفض موضوع تهجير الفلسطينين إلى سيناء بكل أشكاله، وأن القضية الفلسطينية لن تُحل على حساب أحد، أما عن الموقف المصري، فهو ثابت وراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على أرضهم.