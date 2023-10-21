ناجي الشهابي: الرئيس السيسي أدار قمة السلام بدبلوماسية عالية

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدار قمة القاهرة للسلام باقتدار، وبحكمته المعهودة ودبلوماسيته العالية، ووضع بوصلة المؤتمر بتحديد موقف مصر الثابت والمعلن تجاه القضية الفلسطينية.

الرئيس السيسي كان واضحًا في رسالته للمجتمع الدولي

وأضاف الشهابي في تصريح لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي كان واضحًا في رسالته للمجتمع الدولي عندما نعى الإنسانية التي ترى المشاهد الدامية في قطاع غزة ولم تتحرك، مشيدًا بتشديد السيسي على أنه لا سبيل لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر.

وتابع: «رسائل السيسي كانت حازمة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار على المدنيين وحماية الأرواح وتطبيق المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان».

قمة القاهرة للسلام بمثابة صرخة دولية

واعتبر رئيس حزب الجيل تلك القمة بمثابة صرخة دولية انطلقت من مصر ضد ما يحدث في غزة من عمليات إجرامية، بما أكد على دور مصر المحوري في ملف القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى إشادة كافة زعماء العرب والغرب بدور وحكمة مصر في حل الأزمة، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لأهل غزة.

كما أكد أن تلك القمة انتصار للدبلوماسية الرئاسية التي أرسى معالمها لأول مرة الرئيس عبدالفتاح السيسي: «كان من المعتاد أن يدير وزراء الخارجية الدبلوماسية، إلا أن الرئيس السيسي استطاع باقتدار إدارتها بنفسه من خلال الاتصال برؤساء العالم ودعوتهم لحل الأزمة».