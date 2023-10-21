نقيب المهندسين بالمنوفية: قمة «القاهرة للسلام» رفضت محاولات تهجير الفلسطينيين

قال المهندس أشرف فرحان نقيب المهندسين في المنوفية، أن قمة «القاهرة للسلام»، وضعت النقاط فوق الحروف بالرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن استجابة كل هذه الدول والمنظمات إلى الدعوة المصرية دليل على النجاح الكبير للقمة.

نقيب المهندسين: موقف الدولة المصرية واضح منذ بداية الأزمة

وأضاف نقيب المهندسين في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة منذ بداية الأزمة كانت أعلنت موقفها بشكل واضح، وهي رفض تهجير الفلسطينيين، ووقف الاعتداءات العسكرية على المدنيين، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة على القوى وبشكل دوري.

رفض جميع أبناء الشعب المصري تصفية القضية الفلسطينية

وأوضح، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد لكل العالم بوضوح خلال كلمته اليوم في قمة القاهرة للسلام، رفض جميع أبناء الشعب المصري تصفية القضية الفلسطينية، مشددا على أن الشعب بجميع طوائفه شارك في المظاهرات الأمس للتأكيد على دعم الموقف الرسمي المصري وتلبيه لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلال كلمته اليوم في مؤتمر القاهرة للسلام، الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه وجه الدعوة اليوم، لنناقش معا، ونعمل على التوصل إلى توافق محدد، على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام.