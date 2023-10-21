«المنفي»: قمة القاهرة للسلام دعوة للوقوف ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إنه يرفض ويشجب بكل تأكيد ما يقوم به العدو الإسرائيلي تجاه الأراضي الفلسطيني، والقصف غير المبرر للمواطنين والمستشفيات والكنائس والمساجد في قطاع غزة، والذي دخل أسبوعه الثالث اليوم السبت.

المنفي: نحتاج موقفا عربياً موحداً

وأضاف «المنفي»، خلال تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»: «نحن موقفنا ضد هذا الأمر ونحتاج موقفاً عربياً موحداً ، نشكر مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومصر التي جمعت كل هذه الآراء من أجل الدفع نحو حل الأزمة، جمهورية مصر العربية هي رائدة».

القيام بواجباتنا الإنسانية المشتركة

وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، قد عبر خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة القاهرة للسلام عن خالص شكره وامتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته والشعب المصري الشقيق على المبادرة الشجاعة ودعوته لعقد قمة القاهرة للسلام، قائلا: «يجب علينا القيام بواجباتنا الإنسانية المشتركة، من أجل الحفاظ على مصداقية وقدرة المجتمع الدولي والشريعة الدولية في صون الحق في حياة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال».