مستقبل وطن بالبحر الأحمر: كلمة الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام عبرت عن المصريين

قال أحمد الدقاق أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر إن قمة القاهرة للسلام، التي استضافتها مصر بحضور زعماء وقادة العالم، أكدت على ثبات الموقف المصري ناحية القضية الفلسطينية، وأن تصفية القضية على حساب دول الجوار أمر مرفوض.

كلمة الرئيس السيسي عبرت عن أكثر من 100 مليون مصري

وأشار «الدقاق»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن كلمة الرئيس السيسي عبرت عن أكثر من 100 مليون مصري، وأن حل القضية الفلسطينية لا يكمن في التهجير، لافتا إلى أن الرئيس السيسى كان موقفه حازم حاسم تجاه ما يحدث من تصعيد لجنود الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني .

وأكد أمين تنظيم حزب مستقبل وطن أن جموع المصريين تسير خلف رئيسهم عبد الفتاح السيسي، تأييدا واسعا في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ضد سلطات الاحتلال رافضين تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيهم، واستهجان سياسة التهجير الذي ينادي بها الاستيطان إسرائيلي.

دور مصر البارز في المنطقة العربية

وقال «الدقاق»، إن قمة القاهرة للسلام عكست دور مصر البارز في المنطقة العربية، وتؤكد قوة الدبلوماسية المصرية ودورها الريادي على الساحة الدولية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، فضلا عن تأكيد أهمية الاصطفاف العربي والإقليمي والدولي وتفعيل الجهود الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية.