حملة مكثفة على الأسواق لمتابعة جودة السلع في أسوان

نفّذت مديرية الشؤون الصحية في أسوان سلسلة من الحملات الميدانية، تحت إشراف الدكتورة حنان أنور، وكيل وزارة الصحة بأسوان، بهدف التصدي لظاهرة بيع وتداول وتخزين المنتجات والسلع الغذائية غير الصحية والمغشوشة، ونفذت هذه الحملات في مختلف المدن والمراكز التابعة للمحافظة.

حملات على الأسواق والمحلات في أسوان

من جانبه قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي في أسوان إن حملات كبيرة شنتها المحافظة على المحال التجارية والمطاعم بالتنسيق بين إدارة مراقبة الأغذية التابعة لقطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك.

ضبط طني سلع غير الصالحة للاستهلاك

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات والمغشوشة، حيث بلغت حوالي 2 طن و400 كيلو جرام، وجرى التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإتلافها.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، الذي أكد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لمتابعة جودة المنتجات والتأكد من صلاحيتها، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين الوضع الصحي في المنطقة والحد من انتشار المنتجات الغذائية ذات الجودة المنخفضة والمضرة بصحة المستهلكين.

جهود لتنفيذ الحملات لتخفيض أسعار السلع والرقابة إلى جودتها

وتأتي هذه الحملات الميدانية كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة الصحية وضمان جودة المنتجات الغذائية في أسوان، وتشكل هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تحقيق الصحة والسلامة العامة للمجتمع وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين.