لجنة «حياة كريمة» تتفقد 56 مشروعا داخل قرى أسوان

عقدت لجنة مبادرة «حياة كريمة» بأسوان عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجارية في قرى المحافظة التابعة لمركز إدفو وتضمنت الجولة مجموعة من المشروعات نحو 56 مشروعا، التي يستفيد منها أكثر من 69 ألف مواطن موزعين على 23 قرية فرعية وتابعة.

وقال رئيس لجنة حياة كريمة ناجح مصطفى، إن الجولة شملت متابعة التشغيل التجريبي لمجمعات الخدمات في المحاميد والشراونة، والتأكد من انتظام سير العمل، كما تم تفقد مشروع إنشاء مركز شباب النصراب وتطوير مكتب بريد نجع هلال بنسبة 100% لكل منهما، بالإضافة إلى زيارة مشروع إنشاء المجمع الزراعي بالمحاميد، والمنتهي بنسبة 99%، ومشروع إنشاء وحدة إسعاف بالمحاميد وانتهت الأعمال فيه بنسبة 90%.

الجولات تضمنت عددا من المشروعات

تضمنت الجولة، زيارة مشروع إنشاء مركز شباب عزبة سليم جودة وتطوير مدرسة التعليم الأساسي وإنشاء المدرسة الثانوية إضافة إلى تطوير مكتب البريد والمجمع الزراعي بالشراونة بنسب 95% لكل مشروع.

وجرى أيضًا تفقد أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب، وتوصيل خطوط وشبكات الطرد، ومحطات الرفع والمعالجة بالقريتين وتوابعهما بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 98%.

التزام بتنفيذ وتكثيف الإنجازات

وأكد المهندس ناجح مصطفى، ضرورة الالتزام بتعليمات محافظ أسوان، بتكثيف الجهود المبذولة لرفع معدلات الإنجاز وتجاوز الملاحظات المرصودة، مشيرًا إلى أهمية الانتهاء بسرعة من أعمال التوصيلات الداخلية الخاصة بغرفة التحكم ووصلات الحريق.