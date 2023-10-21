جامعة أسوان: مركز علاج الإدمان الجديد يحتوي على 90 سريرا وملعب رياضي وورش تدريب

قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار العمل على توفير الخدمات الصحية بمدينة أسوان الجديدة، والعمل على استكمال المنشآت الطبية، أوشك مشروع مركز تأهيل وعلاج الإدمان بفرع الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، على الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيزات النهائية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة أسوان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، خاصة أن المحافظة في احتياج شديد لهذا المركز لعلاج مرضى الإدمان وفقا لاستراتيجية الدولة لمحاربة الإدمان.

مركز علاج الإدمان بأسوان يضم 90 سريرا

وأضاف الدكتور محمد ذكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة بأسوان، أن مبنى مركز علاج الإدمان بمدينة أسوان الجديدة جارٍ تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، حيث يضم المركز 90 سريرا، إضافة إلى ملعب رياضي، وورش تدريب للنزلاء من المرضى، وقاعة محاضرات ومسرح واستراحة للأطباء، وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبا لعلاج مرضى الإدمان، ويعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية بأسوان.

وتابع عميد كلية الطب أن محافظة أسوان ليس بها مركز لمكافحة وعلاج الإدمان، في حين يوجد 5 مراكز «العزيمة» تتبع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية في محافظات بورسعيد وقنا والغردقة ومرسى مطروح والمنيا، وهذا المركز الأول من نوعه في محافظة أسوان للعلاج مرضى الإدمان، كما يقدم المركز العلاج بالمجان للجميع من محافظات جنوب الصعيد.

تطوير الخدمات العلاجية في أسوان

وأوضح الدكتور أشرف معبد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن محافظة أسوان ينقصها هذا المركز لعلاج الإدمان، ويأتي ذلك في إطار الخدمات العلاجية والطبية التي تقدمها جامعة أسوان للمرضى وأهالي أسوان.