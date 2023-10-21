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مبعوث الصين للشرق الأوسط: يجب وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات إلى غزة

كتب:

محمد عزالدين
05:27 م | السبت 21 أكتوبر 2023
مبعوث الصين للشرق الأوسط

مبعوث الصين للشرق الأوسط

قال تشاى جون، مبعوث الصين للشرق الأوسط، على هامش قمة القاهرة للسلام، إن هذه القمة لديها أهمية خاصة وانعقدت في وقتها الصحيح والدقيق في ظل التصعيد العسكري في قطاع غزة، والتوتر الذي يقلق المنطقة بالكامل.

وقف إطلاق النار

وأضاف «جون»، خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الوضع حاليا في غزة خطير جدا، وعلى المجتمع الدولي حشد الأمور وبذل الجهود مشتركة لوقف إطلاق النار وأعمال العنف والقتال، خاصة في الوقت الحالي «أهم شيء حاليا وقف النار والقتال».

دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية

وتابع مبعوث الصين للشرق الأوسط، على هامش قمة القاهرة للسلام: « وقف القتال سيمكننا من دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والتفكير في حل جذري للقضية الفلسطينية، نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على عقد هذه القمة المهمة جدا، ونؤكد أن التأخير في حل القضية الفلسطينية هي سبب جذري لظهور الأزمة الراهنة»

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بقلم محمد عزالدين