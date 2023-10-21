رئيس وزراء العراق: ما يحدث في غزة إبادة جماعية ونرفض مخططات تهجير الفلسطينيين

أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن أمله في وصول قمة القاهرة للسلام إلى نتائج عملية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والأزمة الراهنة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، بحيث تتمثل في الإيقاف الفوري لهذا الاستهداف المدمر والممنهج للأبرياء العزل في القطاع الفلسطيني، وفتح الممرات الإنسانية.

وأضاف «السوداني»، في لقاء خاص عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن أمام كارثة وعمليات إبادة جماعية، والعراق من الدول التي بادرت إلى جمع التبرعات، ومستعدون لتأمين خطوط من العراق إلى غزة، لسد حاجة القطاع من المواد الإغاثية والطبية».

رفض مخططات تهجير الفلسطينيين خارج غزة

وتابع: «في هذه القمة، أكدنا على موقفنا ورفضنا الواضح بسبب محاولات دفع الفلسطينيين خارج القطاع في صحراء سيناء أو غيرها، وهذا أمر مرفوض، ولن نقبل بأي سيناريو يعد من قبل سياسات المحتل، لأن الفلسطينيين أصحاب أرض وقضية، وعلى الجميع الوقوف مع نضال الشعب الفلسطيني».

إمكانية الحوار مع كل الأطراف

وأكد رئيس الحكومة العراقية أن بلادع تمتلك إمكانية للحوار مع كل الأطراف المعنية في كافة دول المنطقة، مشددًا على أن العراق مستعد لإجراء هذا الحوار للدفع بالتهدئة وعدم اتساع ساحة الصراع.