دبلوماسي سابق: توقعنا فشل مجلس الأمن بسبب الفيتو الأمريكي

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدبلوماسية المصرية التي دعت لعقد قمة القاهرة للسلام، تتسم بالذكاء وحسن التوقع، وتوقعنا جميعا فشل نظام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، في إطار قرار يرضينا كعرب وكفلسطين، وبالفعل فشل مجلس الأمن نتيجة الفيتو الأمريكي.

نأخذ القضية في القاهرة وندعو زعماء العالم

وأشار «بيومي» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية on، إلى أننا: «نأخذ القضية في القاهرة، وندعو زعماء العالم حتى وإن كان بعضهم له قرار مخالف لما نشاء، لكي يعلن صوته ولكي يرى حقيقة الوضع الواقع، موضحًا أن مشاركة سكرتير عام الأمم المتحدة أمام مدخل رفح، شيء غير مسبوق موجهًا له الشكر على ماقام به».

إسرائيل تخترق الشرعية الدولية

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أننا بصدد قضية ليست تتعلق فقط بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية، قائلا: إن «هناك واحد من أشهر وزراء الخارجية الأمريكية الذي كان وزير الخارجية وقت حكم الرئيس الأمريكي أيزنهاور، له كتاب اسمه حرب أو سلام، مترجم في مشروع الألف كتاب من أيام الرئيس عبدالناصر، كتب فيه أن إسرائيل تقوم على غير سند من الشرعية الدولية، ولكنها أمر واقع».