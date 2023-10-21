تحرير 42 محضرا في حملات تموينية على الأسواق ببني سويف

أعلن المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، اليوم السبت، نتائج الحملات التي شنتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، حيث جرى تحرير 42 محضرا على مدار أسبوع ضد منشآت غذائية وتجارية وبدالي التموين، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، على مدار أسبوع.

تحرير 9 محاضر تموينية ضد بدالي التموين في بني سويف

وقال المهندس وصفي عبد الله، خلال تصريحات صحفية، إنه جرى تحرير عدة محاضر ضد بدالي التموين على مدار الأسبوع، منهم محضر للتصرف في 100 كيلو سكر تمويني، و10عبوات زيت طعام، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط .

تحرير 33 محضر تمويني ضد محلات مواد غذائية و

كما أسفرت الجهود عن تحرير 18 محضرًا لمسؤولين عن محلات المواد الغذائية في بني سويف لعدم حمل شهادة صحية، و15 محضر للمسؤولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

تشديد الرقابة على الأسواق في بني سويف

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها4 بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.