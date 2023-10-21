برلماني: مصر تحاول إنقاذ الشعب الفلسطيني وقمة القاهرة للسلام تاريخية

أكد أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كلمة الرئيس السيسي في افتتاح قمة القاهرة للسلام تاريخية، وتدل على موقف مصر وقيادتها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

كلمة الرئيس السيسي

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن كلمة الرئيس السيسي أكدت أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويتمتع شعبه بكل حقوقه، بالإضافة إلى استمرار دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بصورة عاجلة، ووقف إطلاق النار الفوري.

وتابع أن الوضع في قطاع غزة كارثي، وما تقوم به قوات الاحتلال تجاه الأشقاء الفلسطينيين جريمة إبادة عرقية، ويقصفون الطرق حتى تعيق دخول المساعدات.

إنقاذ الشعب الفلسطيني

وأوضح أن مصر تحاول إنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل أمام الهجوم الغاشم تجاه سكان غزة، مؤكدًا أن مصر ترفض تماما فكرة تهجير الفلسطينيين، وترك أراضيهم وتنازلهم عنها بصورة مجانية لقوات الاحتلال.