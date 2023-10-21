«الإصلاح والنهضة» يثمن كلمة السيسي في قمة القاهرة للسلام: تضمنت رسائل مهمة

ثمن حزب الإصلاح والنهضة ما تضمنته كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح قمة القاهرة للسلام المنعقدة في القاهرة بشأن القضية الفلسطينية، إذ تضمنت الكلمة رسائل مهمة ومواقف واضحة لا تهاون فيها سواء، فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في أرضه أو ما يتعلق بوقوف مصر كحائط صد أمام مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه إلى سيناء.

رسائل السيسي مهمة وواضحة

وأشاد حزب الإصلاح والنهضة بحديث الرئيس السيسي الذي كان حديثًا من القلب كزعيم عربي ومواطن مصري غيور على قضايا أمته العربية، ومتألم لمصير آلاف من المدنيين العزل ومدافع عن أمن مصر القومي وملاذ أخير للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الأبي.

وشدد على أنّ الكلمة تمثل استكمالًا لسلسلة من الدعم المتواصل والمستمر وغير المحدود الذي توليه الدولة المصرية للقضية الفلسطينية منذ 75 عامًا، وهو الدعم الذي يبني على الفعل والتأثير وليس على الشعارات الجوفاء أو العبارات الرنانة أو المتاجرة بالقضية.

حماية الأمن القومي

وأوضح حزب الإصلاح والنهضة على دعمه الكامل وغير المشروط للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية في اتخاذ ما يراه مناسبًا لحماية الأمن القومي المصري والعربي، والدفاع عن القضية الفلسطينية وسط صمت دولي ومواقف مخزية أو متخاذلة من العديد من الدول التي كان منوطًا بها أن تقف خلف حقوق الشعب الفلسطيني العادلة.