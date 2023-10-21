أمطار تضرب 6 محافظات غدا وتحذير مهم لـ4 فئات من ظاهرة جوية

تتعرض عدة محافظات، غداً الأحد، إلى سقوط أمطار متوسطة تصل إلى 20% على مدار اليوم، مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات يكون غائما جزئيا، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، كما تتعرض 6 محافظات وهي «بورسعيد، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الإسماعيلية، السويس» إلى فرص سقوط أمطار، وذلك بنسبة تصل إلى 20% على فترات متفاوتة.

حالة الطقس غدا الأحد في المحافظات

كما تشهد محافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، مطروح، الدقهلية، القليوبية» تأثير الشبورة المائية الكثيفة والتي تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً، وسط تحذيرات إلى سائقي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة لعدم وقوع الحوادث، بالإضافة إلى تحذيرات لـ3 فئات وهي «مرضى الجيوب الأنفية، الحساسية، حساسية العيون»، لوجود الأتربة العالقة.

وعن حركة الأمواج فى البحر الأحمر تكون معتدلة تصل إلى 2 متر وتكون شمالية غربية، وتكون خفيفة في البحر المتوسط تصل إلى 1.5 متر وتكون شمالية شرقية.