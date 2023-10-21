وكيل «صحة الشرقية» يتابع رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات فاقوس

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات فاقوس المركزي، وطوارئ فاقوس، وحميات فاقوس، في إطار الاستعدادات لمواجهة أي طارئ يحدث جراء الأزمة في قطاع غزة.

وشملت الجولة التفقدية التي قام بها وكيل الوزارة، مستشفيات فاقوس المركزي، وطوارئ فاقوس، وحميات فاقوس، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية اللازمة للعمل بالأقسام، وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة الطبية.

كما شدد وكيل الوزارة، على ضرورة توفير كل أوجه الرعاية الطبية للمرضى، وسرعة إصلاح أي أعطال قد تحدث بالأجهزة الطبية، وتعزيز سبل التعاون بين المستشفيات الثلاثة في تقديم الخدمات الطبية المختلفة للمرضى.

وفي ختام الجولة التفقدية، وجه وكيل الوزارة برفع تقرير يومي عن حالة الاستعدادات بهذه المستشفيات، ورفعه للوزارة.