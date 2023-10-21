منطقة كفر الشيخ الأزهرية تطلق عددًا من الدورات التدريبية لتنمية مهارات المعلمين

انطلقت فعاليات اليوم الأول لعدد من الدورات التدريبية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية وذلك لتنمية مهارات مُعلمي الرياضيات للصف السادس الابتدائي على المناهج الجديدة، وأخرى لتنمية مهارات الإداريين بالمعاهد على الأعمال الإدارية، وتقنيات الحاسب الآلي، وتُقام هذه الدورات بـ6 قاعات تدريب تحتوي كل منها على 20 متدربًا، حيث من بينها قاعتان لمُعلمي الرياضيات، ومثلهما للإداريين وكلاهما بمعهد محمد رجب المجاور للمنطقة، وقاعتين لمُعلمي الحاسب الآلي إحداهما بالكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، وتُعقد الأخرى بإدارة دسوق التعليمية الأزهرية.

تنمية مهارات المُعلمين على المنهج الجديد

ومن جانبه، حرص فضيلة الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ على متابعة فعاليات اليوم الأول للدورات التدريبية المنعقدة بالمنطقة، التي أُقيمت لتنمية مهارات المُعلمين على المنهج الجديد، وللتنمية المهنية لدى الإداريين على أعمال الحاسب الآلي، وذلك بناءًا على توجيهات إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وتفقد رئيس المنطقة الدورات التدريبية في اليوم الأول لها، للاستماع إلى مطالب ومقترحات المتدربين، والتوجيه بتوفير كل سُبل الراحة وتذليل العقبات التي قد تواجهم، وكذا لقياس مدى استفادة المتدربين من هذه الدورات، مؤكداً على حرص مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية الدائم على رعاية المُعلمين والإداريين بالمعاهد، من خلال العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لهم، ورفع قدراتهم ومهاراتهم من أجل الوصول إلى نهضة تعليمية شاملة خاصة في مجال التعليم.

الاستفادة من هذه الحزم التدريبية

وأشار رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية خلال لقائه اليوم بالمتدربين إلى أهمية الاستفادة من هذه الحزم التدريبية والتي تأتي في إطار منظومة كاملة لتعديل المفاهيم والاتجاهات نحو الطلاب والمُعلمين والإداريين حتى يستفيدوا من هذه التدريبات التخصصية من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم في الأزهر.

رفعة وتنمية قدرات الكوادر التعليمية بكفر الشيخ

أوضح الدكتور السيد عبدالسميع، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، أن هذا التدريب يأتي في إطار التنمية المستدامة التي يقدمها قطاع المعاهد الأزهرية لرفعة وتنمية قدرات الكوادر التعليمية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم من خلال تلك الدورات التدريبية الحديثة التي يشرف عليها قطاع المعاهد الأزهرية، لافتاً أنّه يحاضر في البرامج كوكبة من المحاضرين المتميزين وذوي الكفاءة ممن لديهم الخبرة بمنظومة التعليم الجديدة، لتحقيق أقصى استفادة من التدريب في شرح المناهج المتطورة، وفقاً للمنظومة التعليمية الجديدة.