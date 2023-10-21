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الهند تعلن إرسال مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني.. تصل غدا إلى العريش

كتب:

أ ش أ
07:16 م | السبت 21 أكتوبر 2023
علم دولة الهند

علم دولة الهند

أعلنت الهند، إرسال مساعدات إنسانية ومواد إغاثة للشعب الفلسطيني.

المساعدات تصل مصر خلال ساعات

وذكرت سفارة الهند بالقاهرة في بيان اليوم، أنه من المتوقع أن تصل هذه المساعدات إلى العريش غدا الأحد.

محتوى المساعدات

وأضافت السفارة، أن المساعدات تشمل مواد طبية «نحو 8 أطنان» عبارة عن إمدادات طبية وأدوية أساسية منقذة للحياة ومواد وقائية وجراحية للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة، كما تضم سوائل الحقن الوريدي ومسكنات الألم.

كما تشمل المساعدات مواد إغاثة «نحو 30 طنا»، وتضم الخيام وحقائب النوم والقماش المشمع والأدوات الصحية الأساسية وأقراص تنقية المياه.

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