رئيس وزراء الهند: سنواصل إرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

أكد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، أن بلاده ستواصل إرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر منذ 13 يوماً، مما أسفر عن سقوط ما يقرب من 3 آلاف شهيد، ونحو 12 ألف مصاب، وسط حصار خانق على قطاع غزة.

اتصال بين مودي وعباس

وذكرت سفارة الهند بالقاهرة، فى بيان لها اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء مودي، قال عبر منصة «إكس»، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، للتعبير عن التعازي في الضحايا المدنيين في المستشفى الأهلي بغزة.

وشدد رئيس وزراء الهند على موقف بلاده المبدئي والدائم بشأن القضية الفلسطينية - الإسرائيلية.